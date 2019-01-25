Россиян предупредили о росте цен на хлеб

Стоимость хлеба в связи с повышением цен на пшеницу может увеличиться на 6-7 процентов. Об этом сообщает РБК, со ссылкой на ассоциацию производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз».

Рост стоимости зерна и, как следствие муки, обусловлен снижением урожая зерна в России с рекордных показателей прошлого года. За год цена муки высшего сорта увеличилась на 30 процентов, пшеницы хлебопекарных сортов — на 40 процентов, а фуражного зерна — на 50 процентов.

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Исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков отметил, что доля муки в себестоимости хлеба составляет одну треть. «Рост себестоимости хлебобулочной продукции для предприятий, которые уже отыграли августовское повышение, при текущей динамике цен на сырье составит 6-7 процентов», — считает он. Точные размеры повышения можно будет понять не раньше марта после проведения переговоров с торговыми сетями и региональными органами власти.

По данным Федеральной службы российской статистики, с января по декабрь 2018 года стоимость хлеба из ржаной муки и смеси ржаной и пшеничной муки за килограмм увеличилась на 5,39 процента. Цена на хлеб из пшеничной муки высшего сорта выросла на 5 процентов, а на изделия из муки первого и второго сортов — на 5,88 процента.

Ранее сообщалось о том, что за 2018 год подорожали все основные товары. Рост цен на продовольственные товары составил 4,7 процента, на непродовольственные — 4,1 процента, на услуги — 3,9 процента. Среди продовольственных товаров больше всего выросли цены на яйца (25,9 процента) и сахар (28,3 процента). Инфляция за 2018 год составила 4,3 процента (в 2017-м — 2,5 процента).

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