Российская пшеница упала в цене

Цены на российскую пшеницу упали, причиной стал низкий спрос со стороны ключевых покупателей — Турции и Египта, пишет «Коммерсантъ».

За минувшую неделю средние экспортные цены на пшеницу с содержанием протеина 12,5 процента снизились на 3 доллара, до 224 долларов за тонну. Отмечается, что это первое падение котировок с 15 марта, тогда они были на уровне 226—227 долларов за тонну.

Падение цен объясняют сокращением спроса на международных рынках — многие покупатели закрыли потребности в зерне и ждут нового урожая. По экспертным оценкам, сбор зерна в России в этом году составит 125,2—129,1 миллиона тонн зерна, пшеницы — 79,5—83,4 миллиона тонн.

Ранее в марте сообщалось, что оптовые цены на муку в России за год выросли более чем на 50 процентов. Если весной прошлого года стоимость одной тонны пшеничной муки высшего сорта составляла 13,4 тысячи рублей, то к марту нынешнего года она взлетела до 20,3 тысячи.

В Минсельхозе это объяснили ростом цены на продовольственное зерно, которое в 2018 году дорожало. При этом расценки на хлеб мало изменились, поскольку мука составляет всего 20 процентов его себестоимости.

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