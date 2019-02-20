Россия обеспечила независимость своих семян пшеницы

Россия полностью независима от других государств в области выращивания пшеницы. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию. Трансляция доступна на YouTube.

«Благодаря разработкам наших ученых мы обеспечили себе независимость по семенам пшеницы» ,— продолжил президент и добавил, что это «критически важный показатель».

Путин сообщил, что Россия является одним из крупнейших экспортеров этой злаковой культуры в мире: так, в прошлом году объемы вывезенной за рубеж пшеницы составили 44 миллиона тонн.

По мнению президента России, каждый фермер должен иметь доступ к передовым отечественным агротехнологиям. «Это предмет нацбезопасности», — подчеркнул он.

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