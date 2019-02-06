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Эксперты отметили отсутствие причин для дефицита зерна в России

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Эксперты не ожидают роста цен на продукты, в первую очередь, хлеб и мясо, несмотря на рост цен на российское зерно. Об этом пишут РИА Новости, со ссылкой на экспертов рынка. При этом собеседники агентства отмечают, что замедление экспорта зерна и ожидание хорошего урожая в перспективе могут способствовать снижению цен.

В частности, президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский отметил, что средние цены на зерно в рублях на европейской части РФ достигли исторического рекорда.

При этом мировые цены также показывают положительную динамику. Аналитики «Совэкона» говорят о том, что за последнюю неделю экспортные цены на российскую пшеницу выросли на 2 доллара и достигли 249,5 доллара за тонну, хотя темпы роста и замедлились: неделей ранее цены росли на 7 долларов.

Управляющий партнер консалтингово-коммуникационного агентства в сфере АПК Agro and Food Communications Илья Березнюк, в свою очередь, отмечает, что цены на пшеницу 4-го класса на прошлой неделе установили рекорд, превысив 12 тысяч рублей за тонну.

По словам главы исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина, животноводы заметили рост цен на зерно и на корма, который произошел за последний год. При этом, в середине 2018 года отмечалась волна роста оптовых цен на рынке мяса, которые поднимались не по причине повышения стоимости кормов и роста себестоимости производства, а по причине высокого спроса на рынке.

Первый вице-президент ассоциации экспортеров муки «Русская мука» Елена Мамичева обращает внимание на то, что доля зерна в себестоимости муки составляет 87 процентов, а в себестоимости хлеба — всего 20 процентов. Она также отмечает, что рост цен на зерно значительно снизил конкурентоспособность российских поставщиков по сравнению с компаниями других стран.

Вице-президент РЗС Александр Корбут полагает, что какое-то время цены на зерно еще будут расти. По его словам, существуют факторы, которые могут привести к снижению цен на зерно. В частности, динамика мирового рынка, показатели производства зерна в Южном полушарии, где скоро должна закончиться уборка, а также состояние озимых в России.
По словам Сергея Юшина, участники рынка уже видят, что цены на российском зерновом рынке настолько высоки, что экспорт зерна начинает сокращаться. Что, по мнению эксперта, позволит сбалансировать рынок.

По данным Минсельхоза РФ, среднероссийские цены (без НДС) на пшеницу третьего класса, по состоянию на 24 января составляли 10,559 тысячи рублей за тонну, на пшеницу 4-го класса — 10,206 тысячи рублей за тонну.

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