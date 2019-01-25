Россия решила дать Кубе миллиарды евро

Россия обсудила с Кубой модернизацию железных дорог, авиатехники и энергетического комплекса, на которые российская сторона готова выделить миллиарды евро. Об этом сообщил вице-премьер Юрий Борисов, передает ТАСС.

Проект по модернизации железных дорог на Кубе оценивается в два миллиарда евро и через семь лет будет иметь ключевое значение для экономики Кубы, уверен Борисов. Вице-премьер рассказал, что страны продвинулись в реализации данного проекта. «Договорились разбить его на два этапа, оптимизировать необходимые кредитные ресурсы, в самое ближайшее время мы выйдем на конкретную реализацию», — сообщил он.

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Кроме того, страны договорились о восстановлении кубинского авиапарка и создании сервисного центра для обслуживания самолетов. «Проведен аудит состояния летной годности парка — это самолеты Ил-96, Ту-204, Ан-158, определены необходимые объемы, запчасти, сроки проведения ремонта, разработаны соглашения, контракты, все перешло в практическую плоскость», — рассказал Борисов. В течение 2019 года планируется полностью провести работы по восстановлению всех мощностей.

Также вплоть до 2030 года Россия и Куба будут сотрудничать в сфере энергетики. «Цель этой программы — повышение эффективности энергетической инфраструктуры и уход от поставок нефти. Это связано в том числе с хеджированием рисков того, что сейчас происходит в Венесуэле», — пояснил вице-премьер.

В декабре Россия разработала очередную программу финансовой помощи для Венесуэлы, где оппозиционные силы пытаются свергнуть президента Николаса Мадуро. В 2019 году Россия обязалась поставить Венесуэле 600 тысяч тонн зерна и инвестировать около пяти миллиардов долларов.

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