Автомобильный мост между Россией и Китаем состыковали

На Дальнем Востоке завершена стыковка автомобильного моста между российским Благовещенском и китайским Хэйхэ на реке Амур. Об этом сообщает «Интерфакс» в пятницу, 31 мая.

Строительные работы планируется завершить в декабре этого года. Мост будет двухполосным, его длина составит 1080 метров. После его ввода в эксплуатацию пассажирский поток составит более пяти тысяч человек в сутки. По мосту ежедневно смогут проезжать 630 грузовых автомобилей, 164 автобуса и 68 легковых автомобилей.

По словам губернатора региона Василия Орлова, строящийся мост поможет увеличить экспорт в Амурской области, передает ТАСС. Он отметил, что главные конкурентные преимущества региона — это сельское хозяйство и продукты переработки.

Как заявил агентству РИА Новости вице-премьер правительства, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, строящийся мост между Россией и Китаем — это еще одна возможность для инвестиций в Дальний Восток России и страну в целом.

Мост начали строить 18 декабря 2016 года.

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