Жена звезды «Перевозчика» разделась ради бизнеса

Жена актера Джейсона Стетхема, супермодель Рози Хантингтон-Уайтли снялась в рекламе линейки нижнего белья, разработанной совместно с британской сетью универмагов Marks & Spencer. Об этом она рассказала в своем Instagram-аккаунте.

На трех фотографиях Хантингтон-Уайтли позирует на ковре напротив дивана. Из одежды на ней только комплект нижнего белья из новой коллекции.

«Скоро в продаже... Моя новая коллекция белья для Marks & Spencer», — подписала 32-летняя модель свои фотографии.

Коллекция получила название Rosie For Authograph.

Пользователи сети восхитились и внешностью модели, и самим нижнем бельем.

«Я не выдержу еще один дроп! Я практически скупила всю прошлую коллекцию!» — написала одна из подписчиц.

Это не первый коллаб супермодели и Marks & Spencer. В марте Хантингтон-Уайтли представила в своемInstagram-аккаунте коллекцию купальников, также разработанных совместно с сетевым ретейлером.

В марте бренд Niyama Sol выпустил новую коллекцию одежды для йоги в коллаборации с голливудской актрисой и певицей Дженнифер Лопес. Кадр с фотосъемки для рекламы новой линейки Лопес опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

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