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Украинский суд встал на сторону Сбербанка

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Верховный суд Украины оставил без изменения отказ киевского суда арестовать имущество «дочек» Сбербанка, ВТБ и Проминвестбанка в рамках обеспечения выполнения решения Гаагского арбитражного суда в пользу компаний украинского олигарха Игоря Коломойского. Об этом пишет РИА Новости.

Постановление опубликовано в Едином реестре судебных решений. Жалобу на решение апелляционного суда Киева подавала частный исполнитель Катерина Каращук. Причиной стало то, что ранее этот суд признал ее действия по открытию исполнительного производства и аресту имущества компаний незаконными. Апелляционный суд в Киеве отказал в аресте имущества «дочек» российских банков.

Арбитражный суд в Гааге весной 2018 года рассматривал иск компаний Коломойского, которые требовали компенсировать им потери активов в Крыму, и принял решение в пользу бизнесмена. Суд постановил взыскать с России в общей сложности порядка 140 миллионов долларов. В сентябре суд Киева выдал исполнительные листы и арестовал акции «дочек».

Верховный суд в январе 2019 года оставил в силе признание решения Гаагского арбитража. Суд разрешил арест имущества России для взыскания компенсации, но указал, что это неприменимо к имуществу других иностранных или зарегистрированных на Украине юридических и физлиц.

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