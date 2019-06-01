«Аэрофлот» станет летать в Марсель

«Аэрофлот» с 1 июня 2019 года открывает собственные рейсы из Москвы в Марсель. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе перевозчика. Полеты будут выполняться на лайнерах семейства Airbus A320 пять раз в неделю.

В понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье самолеты рейса SU2378 будут вылетать из Москвы в 8 часов 35 минут, и приземлятся в Марселе в 11 часов 50 минут по местному времени. Обратно по понедельникам, субботам и воскресеньям самолет рейса SU2379 будет вылетать из Марселя по местному времени в 12 часов 45 минут и прибывать в Москву в 17 часов 40 минут. По средам и пятницам этот же рейс из Марселя будет отправляться в 12 часов 55 минут и прибывать в Москву в 17 часов 50 минут.

Марсель второй по величине мегаполис и один из самых старых городов Франции. По количеству достопримечательностей и музеев он не уступает Парижу. Именно здесь проходили съемки знаменитого фильма Люка Бессона «Такси». Марсель славится не только культурным наследием, но и великолепной кухней — в ресторанах Старого порта нужно обязательно попробовать знаменитый суп буйабес или марсельскую уху. После Парижа, Ниццы и Лиона Марсель станет четвертым пунктом во Франции, который связывают с Москвой рейсы «Аэрофлота».

В летнем расписании 2019 года крупнейший российский авиаперевозчик выполняет собственные рейсы по 159 маршрутам. География полетов охватывает 54 страны.

