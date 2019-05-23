«Аэрофлот» откроет прямые рейсы между Волгоградом и Сочи

Компания «Аэрофлот» со 2 июня открывает собственные рейсы по маршруту Волгоград — Сочи — Волгоград. Об этом говорится в сообщении перевозчика.

Ежедневные полеты между Волгоградом и Сочи будут выполняться ежедневно со 2 июня по 1 октября 2019 года. На линии будут эксплуатироваться современные лайнеры Boeing 737.

В сообщении также отмечается, что развитие межрегиональных авиаперевозок за пределами столицы России позволит «Аэрофлоту» выполнить задачу, поставленную Правительством Российской Федерации — повысить на треть авиационную мобильность населения страны к 2024 году.

«Аэрофлот» постоянно расширяет маршрутную сеть и увеличивает частоту полетов на популярных направлениях. В летнем расписании 2019 года крупнейший российский авиаперевозчик выполняет собственные рейсы по 159 маршрутам, из них 58 на территории России. География полетов охватывает 54 страны.