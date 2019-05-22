«Аэрофлот» начнет летать в Сеул два раза в день

С 1 июня компания «Аэрофлот» увеличит частоту полетов между Москвой и Сеулом до двух раз в день. Об этом говорится в сообщении перевозчика.

Новый рейс в столицу Республики Корея будет выполняться из Москвы в 8 часов утра по московскому времени, из Сеула — в 1:45 по местному времени.

Также «Аэрофлот» сохранит действующий рейс на линии Москва — Сеул — Москва: в 20:45 из Москвы, в 13:00 по местному времени — из Сеула.

Компания «Аэрофлот» эксплуатирует линию между Москвой и Сеулом совместно с авиакомпанией Korean Air — партнером по соглашению «код-шеринг» и членом альянса SkyTeam.

Также на рейсах SU0250/SU0251 размещает свой код еще один участник альянса — Garuda Indonesia. Отмечается, что сотрудничество в рамках соглашений «код-шеринг» позволяет партнерам усилить свое присутствие на рынке авиаперевозок между Россией и Республикой Корея и предлагать дополнительные возможности своим пассажирам.

Компания «Аэрофлот» постоянно расширяет маршрутную сеть и увеличит частоту полетов на популярных маршрутах. Перевозчик выполняет собственные рейсы по 152 маршрутам в 55 странах, в том числе по России 54 маршрутам. В зимнем сезоне 2018/2019 перевозчик открыл 14 новых маршрутов, в том числе, в партнерстве с дочерней авиакомпанией «Россия».