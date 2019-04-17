«Аэрофлот» назвали компанией с самыми удобными креслами

«Аэрофлот» назван авиакомпанией с самыми комфортабельными креслами в Европе по версии ежегодной премии авиационной ассоциации APEX «Выбор пассажиров». Церемония награждения прошла 16 апреля в Дублине в рамках выставки APEX MultiMedia Market.

В сообщении авиакомпании отмечается, что «Аэрофлот» также второй год подряд удостоен высшей оценки «пять звезд» в общем рейтинге авиакомпанией APEX в категории «Глобальная авиакомпания».

По степени авторитетности это премия APEX — аналог исследования агентства Skytrax, которое считается ведущим в мире оценщиком авиакомпаний и аэропортов по уровню обслуживания пассажиров. «Аэрофлот» входит в число обладателей высокого рейтинга «четыре звезды» Skytrax.

Ассоциация APEX (Airline Passenger Experience Association) базируется в США и специализируется на всестороннем изучении качества обслуживания пассажиров на авиатранспорте. Премия «Выбор пассажиров» (Passenger Choice Awards) считается одной из самых статусных в глобальной отрасли авиаперевозок. Она присуждается на основании онлайн-отзывов авиапутешественников, чей маршрут может быть проверен и подтвержден.