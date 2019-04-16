«Аэрофлот» победил в двух номинациях премии «Крылья России»

Авиакомпания «Аэрофлот» победила в двух ключевых номинациях национальной премии «Крылья России» по итогам 2018 года. Авиаперевозчика назвали компанией года в категориях «Международные авиаперевозки» и «Внутренние авиаперевозки в группе 1». Награждения лауреатов премии состоялось 16 апреля в Москве.

«Признание такого уровня — большая честь для нашей авиакомпании и свидетельство проделанной нами большой работы», — прокомментировал событие летный директор «Аэрофлота» Игорь Чалик. «Группа «Аэрофлот» входит в топ-20 глобальных холдингов по пассажиропотоку и ставит перед собой новые амбициозные цели, в том числе перевозить ежегодно до 100 миллионов пассажиров к 2023 году», — подчеркнул он.

Национальная авиационная премия «Крылья России» основана в 1997 году. Она ежегодно присуждается авиакомпаниям и аэропортам, которые признаются лучшими по итогам голосования пассажиров, а также членов экспертного совета.