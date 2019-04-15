«Аэрофлот» провел первое в этом году заседание Общественного совета компании. Оно прошло под председательством советского и российского тренера по фигурному катанию, заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой, говорится в сообщении перевозчика.

В этом году состав Общественного совета был изменен — в него вошла российская теннисистка, заслуженный мастер спорта России Светлана Кузнецова, а также тележурналист, автор и ведущий передачи «Честный детектив» на канале «Россия 1», начальник службы выпуска правовых программ дирекции информационных программ «Вести» Эдуард Петров.

Главной темой встречи стали финансовые итоги группы «Аэрофлот» за 2018 год. Генеральный директор компании Виталий Савельев рассказал, как холдингу удалось скорректировать негативное влияние макроэкономических факторов и закончить год с чистой прибылью. «Прошлый год стал одним из самых сложных для мировой гражданской авиации, но в то же время стал знаковым для группы "Аэрофлот". Мы приняли амбициозную Стратегию развития. К 2023 году, когда Аэрофлоту исполнится сто лет, пассажиропоток будет доведен до 90-100 миллионов человек», — рассказал Виталий Савельев. Эта цифра, по его словам, должна быть достигнута, в том числе за счет максимально доступных для россиян цен на авиаперевозки. Ключевым драйвером развития здесь выступит входящий в группу лоукостер «Победа».

«Кроме того, в соответствии с новой Стратегией мы уже приступили к развитию международного хаба в Красноярске и планируем создать ряд региональных баз в России, это позволит нам расширить сеть межрегиональных маршрутов, минуя Москву. Мы нацелены на новые рубежи как глобальная авиакомпания и национальный перевозчик. Уверен, что намеченные планы будут выполнены при поддержке и содействии нашего Общественного совета, который всегда помогает нам чутко реагировать на запросы общества и принимать точные решения, которые полностью отвечают интересам нашего пассажира», — подчеркнул гендиректор «Аэрофлота».

Общественный совет «Аэрофлота» — консультационно-совещательный орган, основанный в 2014 году и с тех пор помогает компании поддерживать диалог с обществом, реагировать на его запросы. Совет состоит из 24 членов, которые работают на безвозмездной основе. Среди них — представители бизнеса, СМИ, общественных организаций, профессиональных объединений, культуры и спорта.