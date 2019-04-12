Дорожные наборы «Аэрофлота» и «России» получили престижные международные премии

Компания «Аэрофлот» получила премию 2019 PAX International Readership Awards в номинации «Лучший набор бизнес-класса в Европе». Этой престижной наградой отмечаются авиакомпании всего мира и их поставщики за обеспечение наиболее комфортных условий и услуг для пассажиров, говорится в сообщении перевозчика.

Учредителем популярной премии является американский журнал PAX International — авторитетное издание о бортовом сервисе, интерьерах воздушных судов, а также системах развлечений и интернет-технологиях на борту. Торжественная церемония вручения премий в нескольких десятках номинаций состоялась в Гамбурге.

Отмеченный наградой дорожный набор был разработан «Аэрофлотом» в сотрудничестве с лидером рынка бортовой сервисной и санитарно-гигиенической продукции для воздушного и железнодорожного транспорта компанией AK-Service.

Кроме того, авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») также получила престижную премию — Highly Recommended Award британского издания TravelPlus за детские наборы, которые получают юные пассажиры на рейсах этого перевозчика. Это уникальная ежегодная международная премия, которая оценивает достижения авиакомпаний в разработке и дизайне дорожных наборов для более чем 20 различных категорий пассажиров.

Предлагаемый «Россией» детский набор - это стильный рюкзачок, выполненный в фирменных серо-красных цветах авиакомпании. Вместе с рюкзаком ребенок получает яркий и занимательный набор для творчества и игр: авиационное домино, игра-пазл, цветные карандаши и уникальная познавательная книжка-раскраска с логическими задачками, ребусами и кроссвордами.

Как отмечается в сообщении авиакомпании, экспертная комиссия пришла к выводу, что детские дорожные наборы «России» были разработаны в соответствии с действительными потребностям юных пассажиров и содержат в себе все необходимое для того, чтобы полет прошел для них максимально незаметно и не слишком утомительно.

Также организаторы отметили, что технологии augmented reality, используемые авиакомпанией, выводят детские наборы «России» на «принципиально новый уровень». AR-технологии, которые «Россия» одной из первых в мире использует для детских наборов, помогают детям весело провести время в полете. Для этого нужно лишь скачать специальное приложение на свой телефон, запустить его и направить камеру на наклейки из дорожного набора для их трансформации в полноценные трехмерные объекты.

Всего в нынешнем году в номинации были представлены тревэл-наборы 22 авиакомпаний со всего мира.