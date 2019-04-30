«Аэрофлот» начал продажу билетов на субсидируемые перевозки в Симферополь

Компания «Аэрофлот» начала продажу билетов на субсидируемые государством маршруты по двум дополнительным направлениям: Сочи — Симферополь и Краснодар — Симферополь. Об этом говорится в сообщении перевозчика.

Выполнять регулярные рейсы между Краснодаром и Симферополем «Аэрофлот» начнет со 2 июня 2019 года. Полеты на линии между Сочи и Симферополем выполняются с 2 января 2017 года.

По обоим направлениям будут выполняться ежедневные рейсы. Стоимость билета для эконом-класса составит 2500 рублей в одну сторону.

Этим предложением могут воспользоваться несколько категорий граждан РФ. В частности, пассажиры в возрасте до 23 лет, женщины в возрасте свыше 55 лет, мужчины в возрасте свыше 60 лет, инвалиды I группы любого возраста и сопровождающего лица, а также лица, сопровождающего ребенка-инвалида, и инвалида с детства II или III группы. Кроме того, действие льготных тарифов распространяется также на пассажиров, имеющих удостоверение многодетной семьи или другие документы, подтверждающие этот статус.

Компания «Аэрофлот» традиционно принимает участие в государственной программе субсидирования рейсов на Дальний Восток, в Калининград и Симферополь. Включение в нее еще двух маршрутов будет способствовать повышению доступности для россиян курортов Крыма и авиаперевозок между городами Юга России.

Компания «Аэрофлот» постоянно расширяет маршрутную сеть и увеличит частоту полетов на популярных маршрутах. Перевозчик выполняет собственные рейсы по 152 маршрутам в 55 странах, в том числе по России 54 маршрутам. В зимнем сезоне 2018/2019 перевозчик открыл 14 новых маршрутов, в том числе, в партнерстве с дочерней авиакомпанией «Россия».