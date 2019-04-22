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Авиакомпании получили миллиардные субсидии на перелеты на Дальний Восток

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Российские авиакомпании получили дополнительно более 2,5 миллиарда рублей субсидий на обеспечение доступных перелетов на Дальний Восток. Об этом в понедельник, 22 апреля, сообщается на сайте Министерства по развитию Дальнего Востока России.

Как отмечается, деньги были выделены из Резервного фонда правительства России и распределены между регионами Дальневосточного федерального округа. Так, Приморский край получил более 587 миллионов рублей, Хабаровский край — более 452 миллионов, Забайкальский край — 250 миллионов, Якутия — 312 миллионов, Бурятия — почти 180 миллионов, Амурская область — более 274 миллионов, Сахалинская область — более 174 миллионов, Камчатский край — почти 245 миллионов, Магаданская область — более 172 миллионов, Чукотский автономный округ — более 59 миллионов рублей.

С 22 апреля россияне уже могут приобрести льготные авиабилеты на рейсы всех участвующих в программе авиакомпаний. В частности, продажу билетов по субсидируемым тарифам возобновила авиакомпания «Аэрофлот».

Всего в 2019 году на субсидии авиакомпаниям уже было выделено 3,8 миллиарда рублей, в том числе 2,8 миллиарда — на субсидирование полетов по дальневосточным направлениям. С учетом дополнительных средств это уже почти на 2,4 миллиарда рублей больше, чем годом ранее.

Купить билет по субсидируемому тарифу могут граждане России младше 23 лет и старше 55 (для женщин) и 60 (для мужчин) лет, а также инвалиды I группы любого возраста, инвалиды с детства II и III группы и сопровождающие инвалида I группы или ребенка-инвалида. Кроме того, льготные билеты могут приобрести многодетные семьи. С 2018 года программа субсидируемых перевозок действует круглогодично и включает в себя 134 маршрута.

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