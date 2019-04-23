В Китае в третий раз признали «Аэрофлот» любимой авиакомпанией

«Аэрофлот» признан самой любимой иностранной авиакомпанией в Китае, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе авиаперевозчика. Почетное звание третий год подряд присвоено компании на церемонии награждения премии Flyer Award 2019 в Шанхае.

«Признание "Аэрофлота" любимой иностранной авиакомпанией Китая третий год подряд — свидетельство эффективности нашей стратегии», — заявил генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев. «Наряду с активным развитием внутренних перевозок одним из главных драйверов роста "Аэрофлота" служит дальнейшее закрепление на транзите между Европой и Азией — самом конкурентном в мире рынке авиаперевозок», — подчеркнул он.

Маршрутная сеть «Аэрофлота» включает в себя четыре ключевых пункта в Китае — Пекин, Шанхай, Гонконг и Гуанчжоу. Авиакомпания постоянно развивает спектр услуг, ориентированных на китайский рынок. Ранее ведущий российский перевозчик заключил соглашение о партнерстве с Alipay — самой популярной в Китае платежной системой.

Премия Flyer Award присуждается при поддержке официального издания Управления гражданской авиации Китая (СААС) и ведущего отраслевого журнала Flyer Tea. Победители рейтинга перевозок на развивающемся китайском рынке определяются экспертным жюри, а также в результате голосования часто летающих пассажиров. Среди победителей прошлых лет ведущие мировые перевозчики — обладатели «пяти звезд» от консалтинговой компании Skytrax.