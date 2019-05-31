Бренд-шеф Аркадия Новикова будет готовить для бизнес-класса «Аэрофлота»

«Аэрофлот» обновил бортовое меню для пассажиров бизнес-класса, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе перевозчика. С 1 июня по 31 августа пассажирам бизнес-класса будут предложены изысканные блюда по рецептам Камеля Бенмамара — французского бренд-шефа одного из известнейших заведений Аркадия Новикова «Рыбы нет».

Камель Бенмамар за свою профессиональную карьеру успел поработать в ресторанах, отмеченных звездами гида Michelin, в городах Франции и в Лондоне. На протяжении многих лет он традиционно разрабатывал десерты для бортового питания бизнес-класса «Аэрофлота». В новом меню помимо десертов от Камеля Бенмамара представлены закуски и основные блюда по авторским рецептам знаменитого шефа. В их числе: гребешки с огурцом и зеленью под японским соусом, креветки с миксом из свежих овощей, стейк из говядины с пастой Филини, сибас с картофелем и овощами с соусом на травах и ряд других блюд высокой кухни.

Состав меню бизнес-класса был доработан в соответствии с пожеланиями и комментариями пассажиров. В рацион добавлено больше овощей, блюда стали более лаконичными. Как и прежде, выбор и сочетание продуктов соответствуют концепции полезного и здорового питания. Особое внимание уделили внешнему виду и подаче блюд.

Важной особенностью нового меню в бизнес-классе стал расширенный ассортимент. Теперь на дальних рейсах пассажиры смогут выбрать горячее не только при первой, но и при второй подаче питания. С 1 июня эта возможность предлагается при вылете из Москвы и постепенно будет вводиться на рейсах из внебазовых аэропортов. Среди предлагаемых на выбор блюд – лосось в сливочном соусе с черным рисом и сладким перцем или баранина в сливовом соусе с кускусом и брокколи.

При разработке рационов бортового питания «Аэрофлот» стремится обеспечить разнообразие и предложить пассажирам широкий выбор. Компания регулярно утверждает новое меню: четыре раза в год — для бизнес-класса, дважды в год — для экономкласса. В его составлении принимают участие ведущие шеф-повара из России и со всего мира. Такой подход позволяет «Аэрофлоту» входить в число глобальных лидеров по качеству и разнообразию питания.

Бортовое меню — традиционное конкурентное преимущество «Аэрофлота». Компания предлагает пассажирам разнообразное, качественное, здоровое питание с использованием натуральных продуктов. Пассажиры могут заказать накануне рейса 17 видов специального питания. Достижения «Аэрофлота» регулярно получают высокое международное признание. В 2018 году «Аэрофлот» удостоен «авиационного Оскара» — премии Skytrax World Airline Awards в престижной номинации «Лучшее бортовое питание в классе премиум-эконом».

