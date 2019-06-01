Воробьев открыл «Кубок флагов мира»

Губернатор Подмосковья Андрея Воробьев вместе с послами нескольких стран открыл в Химках третий международный футбольный турнир «Кубок флагов мира» для ребят 10-12 лет. Матчи пройдут на стадионе «Родина», отремонтированном к чемпионату мира по футболу 2018 года, сообщает пресс-служба правительства Московской области.

Глава Подмосковья поздравил всех с Днем защиты детей и пожелал участникам турнира победы.

В соревнованиях участвуют дети из России, Аргентины, Бельгии, Германии, Испании, Камеруна, Мексики, Чехии, Чили и других стран. В команде по пять полевых игроков и вратарь, матчи длятся два тайма по 7 минут. Все участники Кубка получат памятные подарки. Капитан российской команды Владимир Джанашия подарил Воробьеву футболку сборной, собранной на базе химкинской спортшколы.

В Подмосковье футболом занимаются более 160 тысяч человек, в том числе около 8 тысяч женщин.

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