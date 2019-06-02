Подросток сжег венки у Вечного огня и не смог объясниться

В Нефтеюганске сожгли несколько венков у Вечного огня рядом с памятником воину-освободителю. Об этом сообщается в группе «Нефтеюганск» во «ВКонтакте».

Отмечается, что полиция задержала нескольких несовершеннолетних. В связи с инцидентом пришлось вызывать пожарных.

РИА Новости передает об одном задержанном местном жителе со ссылкой на управление МВД по Югре. Там отметили, что подросток не стал объяснять мотивы своего поступка.

«Вчера сразу был задержан несовершеннолетний. К ответственности он привлечен не будет, но его поставят на учет в органы внутренних дел, так как не достиг 14-летнего возраста», — рассказали в полиции.

В апреле в Волгограде камера видеонаблюдения зафиксировала, как россиянин греет воду в кружке над Вечным огнем. Позднее задержанный нарушитель пояснил, что во время прогулки по городу получил «сигнал из космоса» о том, что ему нужно срочно выпить теплой воды. После этого мужчину отправили на лечение в психиатрическую больницу, где он должен был провести около трех недель.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



