Капитан «Ливерпуля» разрыдался на плече победившего рак отца после финала ЛЧ

@amolrajan / Twitter

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон после победы в финальном матче Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» (2:0) подошел к трибунам, где находился его отец. Видео появилось в Twitter-аккаунте журналиста Амола Райана.

28-летний футболист и его отец Брайан в течение минуты стояли обнявшись и плакали.

В 2013-м году у Хендерсона-старшего обнаружили рак гортани. После этого он попросил сына не видеться с ним на протяжении всего процесса восстановления.

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