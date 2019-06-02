Удалившую грудь россиянку признали мужчиной

Уроженку Екатеринбурга Юлию Савиновских, у которой власти забрали двоих приемных детей после удаления груди, признали в Испании мужчиной. Об этом Юлия рассказала в интервью YouTube-каналу «Настоящее время».

«В первый раз встретились с психиатром местным. Психологи у меня были до этого уже. И мне снова подтвердили, что я — мужчина, что я — трансгендер. Сказали, что страховка покроет операции мои. Это будет гистерэктомия (операция по удалению матки — прим. «Ленты.ру»)», — сказала Юлия.

Материалы по теме «Я пережила насилие» Многодетную мать посчитали трансгендером и отняли сыновей

Женщине также предложили сделать фаллопластику, но она отказалась. Сейчас она вместе с тремя детьми (двумя приемными и дочерью от первого брака) живет в Жироне. Съемную квартиру и медицинские услуги им оплачивает государственный фонд. Также семья ежемесячно получает 400 евро. Кроме того, в течение первого года Юлия должна выучить испанский язык и пройти курсы парикмахеров, чтобы снова заниматься своей профессией с местной лицензией. Муж Савиновских Евгений остался в Екатеринбурге — с кошками и собаками.

По словам Юлии, на переезд из России она решилась ради детей. Те, в свою очередь, признались, что возвращаться на родину не хотят.

В декабре 2018 года Савиновских назвала себя транссексуальным мужчиной по имени Фрэнсис, который прошел «долгий и трудный путь осознания и принятия». Она также утверждала, что не скрывала этого от людей, пытавшихся помочь ей в борьбе за приемных детей.

Тогда же Юлия сообщила, что уехала из России в Испанию и получила политическое убежище, поскольку получала угрозы.

Юлия Савиновских и ее муж Евгений лишились двух усыновленных мальчиков в сентябре 2017 года после того, как она удалила молочные железы. Сообщалось, что на операцию она пошла из-за физического дискомфорта и постоянных болей. До этого Савиновских вела блог от лица трансгендера, что дало основание суду решить, что она собирается сменить пол и жить в однополом браке, что «противоречит принципам семейного законодательства нашей страны, традициям и менталитету нашего общества».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!