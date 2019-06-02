Бразильского форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара обвинили в изнасиловании. Об этом сообщает AP.

Женщина, имя которой не разглашается, подала заявление в полицию Сан-Паулу. Она утверждает, что 27-летний футболист совершил в отношении нее сексуальное насилие 15 мая в одном из отелей Парижа. Отмечается, что девушка прибыла в участок в состоянии эмоционального потрясения.

Неймар уже выступил с опровержением в своем Instagram-аккаунте. Игрок считает данное обвинение попыткой вымогательства. Отец футболиста заявил, Неймар готов опубликовать переписку в мессенджере с неназванной девушкой, чтобы снять все вопросы.

По данным France Football, бразилец входит в пятерку самых высокооплачиваемых футболистов мира. Его годовой оклад в ПСЖ равняется 91,5 миллиону евро.

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