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Заразных мигрантов в России захотели внести в базу

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В Роспотребнадзоре предложили вносить информацию о здоровье трудовых мигрантов, их инфекциях и прививках в специальную базу данных. Соответствующий законопроект размещен на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов. Речь идет о внесении изменений в закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Согласно тексту документа, ресурс планируется создать в том числе ради «эффективного барьера к осуществлению трудовой деятельности» нездоровых лиц и в целях принятия решения о нежелательности пребывания иностранного гражданина в России и его возможной депортации.

В базе данных будет содержаться такая информация, как данные о пройденных иностранным гражданином медосмотрах и сделанных прививках, о результатах гигиенической подготовки и аттестации, о применении к иностранцам санитарно-карантинного контроля в пункте пропуска на границе и о старых решениях о депортации в связи с инфекциями.

Доступ к базе данным получат, как минимум, Роспотребнадзор и МВД, а также организации, являющиеся пользователями системы.

Государственный информационный ресурс планируется синхронизировать с информационными системами других федеральных ведомств, содержащих данные о трудовых мигрантах.

Обсуждение законопроекта продлится до 14 июня.

В мае Роспотребнадзор сообщил, что заболеваемость корью в России связана с тем, что инфекцию привезли из стран, где наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации. Самое большое число заболевших — на Украине (34,2 тысячи случаев). В Казахстане корью заразились 5,3 тысячи человек, в Грузии — 2,9 тысячи, Киргизии — 1,5 тысячи.

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