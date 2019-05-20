Мигрантов научат русскому языку в детских садах

Минпросвещения планирует подготовить воспитателей детских садов к работе с детьми мигрантов и обучению их русскому языку. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на конкурсную документацию с сайта госзакупок.

В документах указано, что зачастую детям иностранцев тяжело общаться с педагогами и сверстниками в российских детсадах, потому что русский язык для них не является родным. В связи с этим планируется организовать образовательную деятельность, «основанную на дифференцированном подходе, учитывающем их ментальные характеристики».

Обучение педагогов будет проходить с 2019-го по 2021 год. На это запланировано не менее 11,3 миллиона рублей, 5,4 миллиона из которых потратят в первый же год.

С 2012 года трудовые мигранты обязаны предоставлять результаты тестирования на знание русского языка при трудоустройстве в России. По данным Федеральной миграционной службы, в 2015 году в тесте приняли участие более трех миллионов человек.

Лидером по поставке рабочей силы в Россию в 2018 году стал Таджикистан. На втором месте оказался Казахстан, на третьем — Украина. При этом с 2015 года численность приезжающих в страну из СНГ трудовых мигрантов сокращалась.

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