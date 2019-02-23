Украина перестала быть главным поставщиком мигрантов в Россию

Украина утратила первое место в рейтинге по притоку мигрантов в Россию. Это следует из данных Росстата, опубликованных на сайте ведомства.
Как свидетельствуют материалы, в 2018 году число мигрантов, прибывших в Россию с Украины, сократилось более чем в три раза по сравнению с 2017 годом — с 47,7 до 14,8 тысячи человек. В результате Украина, которая была лидером рейтинга с 2014 года, опустилась на третью строчку.
На первом месте оказался Таджикистан — оттуда на территорию России прибыли более 31 тысячи человек. Второе место занял Казахстан, откуда въехало около 26,5 тысячи человек.
Как пояснила РБК, заведующая лабораторией экономики народонаселения экономического факультета МГУ Ольга Чудиновских, подобное снижения миграционного потока с Украины связано с «исчерпанием потока вынужденных мигрантов из юго-восточных районов страны». Она также отметила, что в последнее время украинцы в качестве направления для миграции стали чаще выбирать европейские страны, в частности Польшу.
По данным аналитиков из Центра стратегических разработок (ЦСР), поток трудовых мигрантов из СНГ в Россию с 2015 года постоянно сокращается: к 2018 году число легальных мигрантов уменьшилось вдвое по сравнению с 2014-м. Это связано с девальвацией рубля и сжатием российского рынка труда.