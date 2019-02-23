Украина перестала быть главным поставщиком мигрантов в Россию

Украина утратила первое место в рейтинге по притоку мигрантов в Россию. Это следует из данных Росстата, опубликованных на сайте ведомства.

Как свидетельствуют материалы, в 2018 году число мигрантов, прибывших в Россию с Украины, сократилось более чем в три раза по сравнению с 2017 годом — с 47,7 до 14,8 тысячи человек. В результате Украина, которая была лидером рейтинга с 2014 года, опустилась на третью строчку.

На первом месте оказался Таджикистан — оттуда на территорию России прибыли более 31 тысячи человек. Второе место занял Казахстан, откуда въехало около 26,5 тысячи человек.

Как пояснила РБК, заведующая лабораторией экономики народонаселения экономического факультета МГУ Ольга ​Чудиновских, подобное снижения миграционного потока с Украины связано с «исчерпанием потока вынужденных мигрантов из юго-восточных районов страны». Она также отметила, что в последнее время украинцы в качестве направления для миграции стали чаще выбирать европейские страны, в частности Польшу.

По данным аналитиков из Центра стратегических разработок (ЦСР), поток трудовых мигрантов из СНГ в Россию с 2015 года постоянно сокращается: к 2018 году число легальных мигрантов уменьшилось вдвое по сравнению с 2014-м. Это связано с девальвацией рубля и сжатием российского рынка труда.

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