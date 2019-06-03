Задержан первый подозреваемый в убийстве спецназовца

Один из подозреваемых в убийстве бывшего ефрейтора спецназа ГРУ Никиты Белянкина задержан. Об этом сообщил отец убитого Алексей Белянкин, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По словам Белянкина, представители Следственного комитета рассказали ему о задержании первого подозреваемого. Кроме того, правоохранительные органы установили личности всех остальных подозреваемых, добавил отец погибшего.

«Большинство фигурантов уехали в Армению. Мне сказали, что Армения по такому делу выдаст всех, это почти точно», — заключил он.

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Ранее 3 июня стало известно о задержании двух участников драки. Они признались, что после произошедшего купили убийце билет на самолет до Армении.

3 июня Telegram-канал «112» сообщил, что убийцей бывшего ефрейтора спецназа ГРУ, предположительно, оказался шашлычник Григор Оганян.

Белянкин погиб 1 июня в ходе драки с 10 выходцами с Кавказа в Подмосковье. Бывший спецназовец заступился за двух мужчин, которых те избивали. Ему был нанесен смертельный удар ножом в сердце. По данным следствия, его тело с проникающим колото-резаным ранением груди было найдено около жилого дома.

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