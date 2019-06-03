Раскрыты детали стрельбы из травматического пистолета убитым спецназовцем

Бывший ефрейтор ГРУ Никита Белянкин, погибший во время драки в деревне Путилково Московской области, оборонялся от толпы травматическим пистолетом. Об этом РИА Новости рассказал его отец Алексей Белянкин.

По словам родственника погибшего, Белянкин сделал предупредительный выстрел в воздух, после чего выпустил по ногам нападавших почти весь магазин с патронами. Он подчеркнул, что у сына была лицензия на травматику.

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Ранее Алексей Белянкин заявил, что у погибшего было патологическое чувство справедливости, поэтому он пошел в силовики.

3 июня Telegram-канал «112» сообщил, что убийцей бывшего ефрейтора спецназа ГРУ, предположительно, оказался шашлычник Григор Оганян. Кроме того, другие участники драки признались, что после произошедшего купили убийце билет на самолет до Армении. Они добавили, что инцидент в баре подмосковного поселка случился на почве межнационального конфликта, который разгорелся после того, как туда зашли двое местных жителей.

Белянкин погиб 1 июня, в ходе драки с 10 выходцами с Кавказа в Подмосковье. Мужчина заступился за двух мужчин, которых те избивали. Ему был нанесен смертельный удар ножом в сердце. По данным следствия, его тело с проникающим колото-резаным ранением груди было найдено около жилого дома.

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