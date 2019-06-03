10 подмосковных тренеров получат свидетельства на покупку жилья

Сертификаты на социальную ипотеку получат 25 подмосковных тренеров в 2020 году, сообщил министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 3 июня.

«Возможность участия в "Социальной ипотеке" для тренерского состава и преподавателей в сфере физической культуры и спорта появилась с 1 апреля 2018 года», — напомнил Терюшков.

До конца текущего года свидетельства на приобретение жилья получат 10 тренеров, уточнил он.

Программу, повышающую доступность жилья, инициировал губернатор Московской области Андрей Воробьев в 2016 году для борьбы с кадровым дефицитом в бюджетной сфере. Программа пользуется большим способом среди учителей и врачей. Позже ее распространили на специалистов в спортивной отрасли, в частности, преподавателей физкультуры.