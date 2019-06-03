Появилось фото «разорванной» украинским военным американской винтовки

Telegram-канал «Военный осведомитель» опубликовал фотографию вышедшей из строя снайперской винтовки Barrett M82 украинского военнослужащего.

Оружие пришло в негодность после того, как из него выстрелили неподходящим боеприпасом. Как пишет «Российская газета», был использован патрон от советского пулемета «Утес». Патрон для него и для Barrett M82 имеют один и тот же калибр (12,7 миллиметра), но пулеметный длиннее и мощнее винтовочного, поэтому ствол винтовки не выдержал и «разошелся лепестками», отмечает издание.

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Снайперские винтовки Barrett различных модификаций, выпускаемые американской компанией Barrett Firearms, начали поступать на Украину в 2014-2015 годах. Тогда ими оснащались специальные подразделения и силы Национальной гвардии. Данное оружие применялось украинскими силовиками в ходе вооруженного конфликта в Донбассе.

Barrett M82 использует патрон 12,7 х 99 миллиметра НАТО. Винтовка отличается легкостью относительно предыдущих модификаций. Ее эксплуатируют десятки стран по всему миру, в том числе государства-члены Североатлантического альянса, а также армии Сербии, Грузии, Азербайджана, Армении, Японии.

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