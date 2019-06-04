Мужчина с ножами напал на полицию в Париже

Мужчина с ножами напал на полицейских в Париже. Об этом сообщает Le Parisien.

Инцидент произошел в районе рынка на улице Конвенсьон в 15-м округе французской столицы. Как сообщается, злоумышленник набросился на полицейский велосипедный патруль. По свидетельству очевидца, мужчина кинул в одного из стражей порядка его велосипед, а затем начал угрожать ножом.

В ответ второй сотрудник правоохранительных органов выстрелил нападавшему в руку. Тот попытался убежать, однако упал, и его смогли схватить. Отмечается, что никто из полицейских не пострадал.

Газета также указывает, что злоумышленник был известен полиции из-за обычных правонарушений. В этой связи терроризм не рассматривается как основная причина произошедшего.

Ранее 4 июня сообщалось, что россиянин напал с ножом на прохожего в столице Норвегии Осло и серьезно ранил его, после чего был задержан полицейскими.

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