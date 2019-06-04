На берегу Финского залива зафиксирована массовая гибель тюленей

Жители Санкт-Петербурга обнаружили на берегу Финского залива 25 мертвых тюленей. Об этом заявила зоозащитница, представительница Фонда друзей балтийской нерпы Елена Андриевская, передает РИА Новости.

По ее словам, точные причины гибели животных пока не установлены, «но очевидно, что часть животных погибли в сетях». Андриевская отметила, что в Росприроднадзоре по Северо-Западному федеральному округу созданы рабочие группы, которые готовы собирать информацию совместно с зоозащитниками.

В Росприроднадзоре по СЗФО подчеркнули, что в случае отсутствия на теле животных следов насильственной смерти вскрытие не производится. Трупы будут убирать в соответствии с правилами, утвержденными ветеринарными службами Санкт-Петербурга.

В апреле жители Санкт-Петербурга нашли на берегу Финского залива двух истощенных детенышей тюленя и доставили их в реабилитационный центр. «Одного тюлененка люди больше часа удерживали на месте, чтобы он не удрал в воду, а второго нам подвезли на машине навстречу», — рассказали зоозащитники.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru