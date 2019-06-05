Россиянка по доносу посадила мужа-бизнесмена ради его капитала

Металлургический районный суд Челябинска приговорил к трем годам лишения свободы двух бывших сотрудников полиции, которые сфабриковали уголовное дело против бизнесмена и арестовали его по заказу бывшей супруги. Об этом сообщает региональное издание 74.ru.

В 2016 году Тюлеген и Тамара Сапаровы, у которых был совместный бизнес по торговле рыбой, развелись. Женщина, опасаясь потери активов, решила посадить бывшего мужа, подговорив дочь и зятя. Они привлекли к своему плану следователя Следственного комитета Дениса Гуламова, который помог им инсценировать похищение Тамары Сапаровой. Якобы ее избил бывший муж и насильно увез в машине.

Оперативники отдела полиции «Металлургический» Марат Кучугулов и Александр Федоров нашли лжесвидетеля Александра Захарова, который дал показания, что видел момент похищения. На основании его слов бизнесмена Сапарова арестовали, он просидел в СИЗО четыре месяца. Его адвокат обратился в прокуратуру, которая обнаружила фальсификацию по делу.

Следователя Гуламова обвинили в преступлениях, предусмотренных статьями УК РФ: 299 («Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности с обвинением в совершении тяжкого и особо тяжкого преступлений»), 303 («Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности»), 301 («Заведомо незаконное задержание») и 226 («Хищение огнестрельного оружия»).

Тамаре Сапаровой, ее дочери и зятю вменили заведомо ложный донос, фальсификацию доказательств и дачу ложных показаний. Их вместе со следователем будут судить отдельно.

Лжесвидетель Захаров был осужден на трехлетний условный срок.

Оперативники признали свою вину и ходатайствовали о рассмотрении дела судом в особом порядке, при котором не допрашиваются свидетели и не исследуются доказательства, обвиняемые получают минимальное наказание.

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