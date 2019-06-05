Влияние тульского губернатора оценили

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин на сегодняшний день является одним из наиболее влиятельных глав регионов. Об этом говорится в посвященном ему докладе «Центра политической конъюнктуры».

Отмечается, что образ силовика, близкого к президенту, вместе с «системным и педантичным» подходом к работе позволил Дюмину быстро завоевать авторитет среди подчиненных и достичь необходимых договоренностей с бизнесом. Способность четко выполнять обещания, в свою очередь, помогла добиться довольно высокой популярности у населения, считают авторы доклада.

По их мнению, сохраняя поддержку оборонного комплекса в регионе, губернатор не упускает из виду другие важные направления, включая социальную сферу, образование и культуру. При этом многие проекты и инициативы главы региона находят одобрение главы государства.

«Поддержка президента явно ощущалась на протяжении всех семи месяцев работы Дюмина в должности ВРИО. На московской выставке проектов, подготовленных с участием Агентства стратегических инициатив, глава государства уделил особое внимание стенду Тульской области», — говорится в публикации.

Дальнейший рост Дюмина как публичного политика пока сдерживается привычкой к закрытости, уверены эксперты. Они отмечают, что губернатора Тульской области можно при удобном случае рассматривать как одного из возможных кандидатов на повышение в федеральные органы власти.

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