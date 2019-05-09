«Бессмертный полк» в Тульской области установил рекорд

В Тульской области акция «Бессмертный полк» привлекла рекордное число участников — более 220 тысяч. Об этом сообщает REGNUM. В областном центре на акцию вышли 150 тысяч человек.

В шествии принял участие губернатор региона Алексей Дюмин. Перед этим глава региона выступил на центральной площади Тулы.

«Это наш самый главный, священный праздник. Он дорог каждому из нас. Мы свято храним память о тех годах и никогда не забудем. Ни одной стране мира не довелось пережить то, что испытал советский народ. В мировой истории нет примеров такого мужества, отваги и героизма», — сказал Дюмин.

Дюмин неизменно с 2016 года выходит на главные улицы Тулы и проходит маршрут с портретами дедов Ивана Богатырева и Василия Дюмина. Первый награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степени, медалью «За Победу над Германией», второй — медалью «За отвагу».

9 мая в России отметили 74-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В Москве прошел праздничный парад и шествие «Бессмертного полка», которое возглавил президент России Владимир Путин.

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