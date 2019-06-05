Глава МВД Украины рассказал о подозреваемых в убийстве ребенка

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что пятилетний мальчик, скончавшийся от выстрелов полицейских, был застрелен не из табельного оружия, а из ружья. Его слова передает «Интерфакс-Украина».

Глава МВД подчеркнул, что, по его мнению, в этом деле должно быть пять подозреваемых — четверо тех, кто принимал участие стрельбе, и женщина, которая спрятала оружие, тем самым способствуя сокрытию преступления. При этом Аваков подчеркнул, что разбираться в этом будет Государственное бюро расследований, которое ведет это дело.

Кроме того, отметил министр, важно не оружие, а то, что преступление было совершено в состоянии алкогольного опьянения. Он считает, что у полицейских и других госслужажих должны быть нормы поведения, которые нельзя «нарушать, даже если ты сейчас не на службе».

31 мая пьяные сотрудники патрульной полиции в Переяславе-Хмельницком решили пострелять по металлическим банкам. Одна из пуль попала в ребенка, который играл на детской площадке неподалеку от своего дома. Мальчика госпитализировали с тяжелейшим ранением головы в киевский нейрохирургический центр. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. 3 июня он скончался.

В убийстве обвинили полицейских Ивана Приходько и Владимира Петровца. Суд поместил их в СИЗО на 60 дней. Обвиняемые свою вину отрицают.

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