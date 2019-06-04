Обвиняемых в смерти ребенка украинских полицейских отправили в СИЗО

Обвиняемых в убийстве пятилетнего Кирилла Тлявова полицейских Ивана Приходько и Владимира Петровца суд поместил в СИЗО на 60 дней. Об этом сообщает «Страна.ua».

Также отмечается, что фигуранты уголовного дела не смогут выйти под залог.

Ранее на суде обвиняемые заявили о своей невиновности. Их адвокаты настаивают на недоказанности вины своих подзащитных и требуют проведения дополнительных следственных экспериментов.

Пятилетний мальчик из Переяслав-Хмельницкого (Киевская область) умер в больнице 3 июня. Он получил ранение 31 мая, когда пьяные патрульные решили пострелять по металлическим банкам во дворе, где играл ребенок.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не допустит попыток «замять это дело». Отчетов о ходе расследования дела от руководителей ведомств потребовала также Верховная Рада.

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