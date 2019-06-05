Трамп разругался с голливудской актрисой и назвал ее психопаткой

Американский президент Дональд Трамп обозвал голливудскую актрису Бетт Мидлер в своем Twitter-аккаунте.

Он назвал звезду психопаткой и пояснил, что ей пришлось извиниться за выражение, которое она ошибочно ему присвоила. «Заявление оказалось полностью сфабриковано ею, чтобы ваш прекрасный президент предстал в невыгодном свете», — написал политик и добавил, что «большая мошенница» была поймана.

3 июня Мидлер опубликовала пост в Twitter, в котором попросила прощения у читателей за то, что присвоила Трампу фразу, в которой утверждалось, что 98 процентов республиканцев тупые. «Звучит настолько в его стиле, поэтому я поверила, что это правда!» — пояснила артистка.

Позднее она выложила еще один пост, где признала, что нужно всегда проверять цитаты. «Есть столько лжи, большая часть которой создана самим Трампом, что задача отделить правду от вранья невыполнима», — заявила знаменитость.

73-летняя Бетт Мидлер — актриса и певица, обладательница четырех «Золотых глобусов», трех статуэток «Грэмми» и дважды номинантка на «Оскар». Среди наиболее известных фильмов с ее участием — «Женщины», «Степфордские жены», «Фокус-покус», «Большой бизнес» и «Безжалостные люди».

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