Трамп в 1996 году помог вылечить Тину Тернер водкой в Москве

Американский президент Дональд Трамп в 1996 году приехал в Москву на концерт Тины Тернер и помог певице вылечиться от простуды при помощи водки. Об этом рассказала основатель промоутерской компании SAV Entertainment Надежда Соловьева в интервью «Ленте.ру», опубликованном в среду, 5 февраля.

Отмечается, что перед шоу в Кремле артистка сильно заболела и была вынуждена выйти на сцену с высокой температурой. При этом она наотрез отказалась отменять два следующих концерта и ехать в больницу.

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На помощь пришел американский поклонник исполнительницы, который позвонил Соловьевой перед приездом Тернер в Москву, пожаловался на распроданные билеты и согласился посмотреть концерт, сидя на ступеньках около сцены.

После выступления он вместе с промоутером отвез певицу в ресторан «Царская охота», где они до утра пили водку. На следующий день певица проснулась абсолютно здоровой.

По словам Соловьевой, она не сразу поняла, кто обратился к ней с просьбой попасть на шоу Тернер. Лишь позднее она узнала, что это был Трамп.

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