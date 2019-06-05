В Европе представили облик раздвоенного пассажирского самолета

Нидерландская авиакомпания KLM представила облик раздвоенного V-образного самолета, который в будущем планируется ввести в эксплуатацию. Об этом сообщает The Sun.

Перспективное воздушное судно получило название известной электрогитары Gibson Flying-V, на которой играли Джими Хендрикс и Кит Ричардс.

Преимущество самолета заключается в двух турбовентиляторных двигателях, расположенных на каждом крыле. Их наличие и аэродинамичный дизайн позволят расходовать на 20 процентов меньше топлива, чем на Airbus A350.

Самолет будет вмещать 314 пассажиров, но в ближайшее время клиентам KLM не удастся его протестировать. Ожидается, что он поступит в состав парка авиакомпании к 2040 году.

В мае в Китае представили прототип самого быстрого поезда в мире. По проекту конструкторов, поезд будет двигаться с помощью магнитной левитации и сможет развивать скорость до 600 километров в час. Первый поезд уже вышел со сборочной линии завода в городе Циндао. Его полноценный запуск власти планируют на 2021 год.

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