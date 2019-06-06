В России захотели продлить детство

В Минздраве обсуждается вопрос о повышении порога детства до 21 года с целью снизить потребление молодыми людьми алкоголя и табака. Об этом заявила первый заместитель министра здравоохранения России Татьяна Яковлева на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2019), передает ТАСС.

По ее словам, повышение порога детства рассматривается как способ «профилактики вредных привычек» и улучшения «здоровья наших будущих мам и пап». Так, в России могут запретить продажу крепкого алкоголя до 21 года.

20 мая сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не усмотрела рисков при введении запрета на продажу крепкого алкоголя лицам младше 21 года и готова поддержать это решение. «В данном случае, поскольку ФАС — это служба, которая стоит на защите конкуренции, конкуренция не пострадает», — сказал начальник контрольно-финансового управления ведомства Владимир Мишеловин.

В марте министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что около 70 процентов случаев смерти мужчин трудоспособного возраста связаны со злоупотреблением алкоголем. По ее словам, «огромный ресурс» снижения смертности зависит от образа жизни граждан.

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