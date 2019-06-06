Сто подмосковных сирот получили квартиры с начала года

Квартиры с начала года получили 100 подмосковных детей-сирот, сообщила министр образования региона Ольга Забралова. Ее слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в четверг, 6 июня.

«Всего до конца 2019 года в регионе обеспечат жильем 734 человека, на эти цели из бюджета выделено 1,9 миллиарда рублей», — рассказала Забралова.

Она подчеркнула, что жилье предоставляется в муниципалитетах с развитой инфраструктурой, в частности, с хорошим транспортным сообщением.

В сентябре прошлого года губернатор Андрей Воробьев лично вручил ключи от новых квартир 13 детям-сиротам в Химках. Он пожелал юным жителям Подмосковья счастливой жизни и самореализации. Также он отметил хорошее состояние жилья.

Всего в прошлом году жильем были обеспечены более 700 сирот, уточняется в сообщении на сайте областного правительства.