Актер из фильма «Бой с тенью» умер от рака

Российский актер Александр Кузнецов умер в возрасте 59 лет. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на коллегу Кузнецова Дениса Бондаркова.

«У Александра долгое время была онкология, пришел тот день, когда его не стало», — рассказал он. Сын Кузнецова Григорий заявил, что пока никак не будет комментировать случившееся.

Народный артист России Эммануил Виторган подтвердил смерть актера в своем Facebook-аккаунте. «Спасибо, что ты был с нами! Ты так боролся за жизнь! Сегодня на закрытии сезона мы скажем о тебе, дорогой ты наш! Земля тебе пухом», — написал Виторган.

Кузнецов родился 2 декабря 1959 года в селе Петровка Приморского края. Его первой большой работой стала роль Незнама в фильме Сергея Овчарова «Небывальщина». Актер также прославился благодаря картине «Джек Восьмеркин — "американец"». Кроме того, он появлялся в кинолентах «Бой с тенью», «Шпион», «Разрушитель», «Хочу в тюрьму» и «Беспредел».