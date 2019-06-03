Умер актер из фильма «Ширли-Мырли»

Заслуженный артист России Геннадий Матвеев скончался в возрасте 73 лет в субботу, 1 июня. Информация об этом появилась на сайте Союза кинематографистов России.

Отмечается, что «Геннадий Васильевич отличался требовательностью, профессионализмом, уважением к своим коллегам». Причина смерти артиста не называется. Он будет похоронен 4 июня на Ваганьковском кладбище в Москве.

Матвеев известен в том числе по роли начальника ОСБ Миханошина в сериале «Товарищи полицейские», Нила Лаврова в сериале «Аэропорт» и генерала в фильме «Ширли-мырли». Матвеев служил в театре Советской армии, Московском театре миниатюр и Центре имени Всеволода Мейерхольда.

Ранее в мае стало известно о смерти американского актера Кармине Кариди, сыгравшего во второй и третьей частях саги «Крестный отец». Ему было 85 лет.