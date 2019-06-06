«ЛГБТ-сеть» призвала бойкотировать урезанный в России фильм об Элтоне Джоне

«ЛГБТ-сеть» призвала россиян бойкотировать вышедший 6 июня в кинотеатрах фильм о жизни британского певца Элтона Джона «Рокетмен». Информация об этом опубликована на сайте правозащитной организации.

«ЛГБТ-сеть» призналась, что не знает, кто принял решение изменить фильм, но просит не смотреть новую версию ленты. «Мы не знаем, является ли решение изменить фильм результатом неприкрытой гомофобии руководства кинокомпании, или прокатчики решили перестраховаться. Но мы считаем произошедшее возмутительным актом цензуры и призываем бойкотировать урезанную версию фильма», — написано в обращении организации.

Ранее в июне телеведущий Иван Ургант высмеял решение, касающееся удаления гей-сцен и эпизодов с наркотиками, из фильма об Элтоне Джоне. Однако министр культуры России Владимир Мединский встал на сторону прокатчиков, а также отметил, что Минкульт не причастен к изменению оригинальной ленты.

Сам Элтон Джон отказывался смягчать фильм ради снижения возрастного ценза, утверждая, что «не вел жизнь, которой можно присвоить рейтинг "13 плюс"».

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