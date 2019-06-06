Минкомсвязи и «Мир» отменят комиссию за штрафы ГИБДД

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максим Паршин и генеральный директор платежной системы «Мир» Владимир Комлев на Петербургском международном экономическом форуме заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Первым этапом в выполнении соглашения станет отмена банковской комиссии при оплате услуг картами «Мир» в категории «Штрафы ГИБДД» на портале госуслуг. Проект будет запущен в скором времени. «Мы стремимся сделать госуслуги максимально удобным для граждан сервисом. И отмена комиссии при осуществлении всех платежей — логичный следующий шаг. За 2018 год россияне оплатили более 19 миллионов штрафов через портал на общую сумму более 9 миллиардов рублей. Мы решили совместно с платежной системой «Мир» начать движение в сторону отмены комиссий с одной из наиболее популярных услуг», — прокомментировал новость Максим Паршин.

«На сегодняшний день банковская комиссия при оплате штрафов ГИБДД составляет 0,7 процента. Благодаря нашему сотрудничеству с Минкомсвязью держатели карт «Мир» смогут сэкономить и оплачивать только стоимость штрафа. Мы надеемся, что в будущем подобные выгодные предложения появятся и в других категориях портала gosuslugi.ru», — отметил генеральный директор платежной системы «Мир» Владимир Комлев.

Согласно документу, предусмотрено долгосрочное сотрудничество сторон в повышении эффективного и выгодного использования национальных платежно-сервисных инструментов. Минкомсвязи и платежная система «Мир» решили принять активное участие в создании и развитии совместных программ стимулирования безналичных платежей.