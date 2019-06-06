На дискриминирующую девочек российскую гимназию завели два дела

Прокуратура Дзержинского района Перми завела два административных дела в отношении городской гимназии №4, где было выявлено завышение проходного балла для девочек, и директора учебного заведения. Об этом говорится на сайте надзорного ведомства.

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Указывается, что выявлено нарушение по части 1 и 3 статьи 5.57 КоАП России («Нарушение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций, в том числе должностным лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное административное правонарушение»).

Также опротестовано положение о порядке приема обучающихся, которое содержало пункты о проведении индивидуального отбора при приеме детей в начальные классы гимназии, как противоречащие законодательству.

Уполномоченная по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова назвала ситуацию гендерной дискриминацией.

Проверка гимназии имени братьев Каменских была проведена 23 мая. Отмечалось, что для поступающих мальчиков установили проходной балл ниже, чем для девочек: для девочек — 69,1, для мальчиков — 65,7. Так, в престижную гимназию не были приняты около двадцати девочек, которые прошли бы конкурс, оказавшись в равных условиях с мальчиками. Директор гимназии Татьяна Дьякова объяснила, что это необходимо, поскольку мальчики менее прилежные в учебе, но в итоге «становятся лидерами» и «управляют страной».

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