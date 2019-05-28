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В российской гимназии с завышенными требованиями для девочек увеличили набор

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Пермская гимназия №4, где завысили проходной балл для девочек, увеличила набор. Об этом во вторник, 28 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в департаменте образования администрации города.

По словам заместителя главы администрации Перми Людмилы Гаджиевой, директору образовательного учреждения Татьяне Дьяковой объявлен выговор в связи с превышением полномочий.

22 мая стало известно, что в пермской гимназии проходной балл для поступающих мальчиков был ниже, чем для девочек — 65,7 против 69,1. В результате в учебное заведение не приняли около 20 девочек. При этом Дьякова оправдала разные требования «гендерным принципом». По ее словам, мальчики менее прилежные в учебе.

После появления информации в СМИ прокуратура Пермского края инициировала проверку. Надзорный орган планировал запросить документы, фиксирующие требования к приему первоклассников.

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