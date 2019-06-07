Мальчик оставил потолстевшей матери милую записку и утешил ее

Жительница австралийского города Перт рассказала, как ее сын отучил ее взвешиваться каждый день и расстраиваться из-за лишних килограммов. Ее историей поделилось издание Metro.

35-летняя Келли Маккэррон (Kelly McCarron) призналась, что они с мужем начали худеть с января. За последние два года женщина набрала девять килограммов и очень переживала из-за этого. Еще больше ее расстраивало, что мужу удавалось сбросить вес, а ей нет. Австралийка взвешивалась несколько раз в день и расстраивалась после этого.

«Я строга к себе, но когда у тебя двое детей, забота о них выходит на первый план, а о себе забываешь. Я весила 55 килограммов, а сейчас вешу 64. Я понимаю, что это не ожирение, но хотела бы вернуть себя прежнюю», — призналась Маккэррон. Она добавила, что иногда ест, чтобы заглушить тоску, после чего еще больше себя корит.

Однако ей удалось поменять подход к похудению после того, как ее 12-летний сын оставил на весах записку, в которой написал: «Разве это правда имеет значение?» Маккэррон призналась, что слова сына открыли ей глаза. «Я решила оставить записку на весах и следить за весом, фотографируясь и отслеживая, как меняется моя фигура», — добавила она.

Австралийка спросила у сына, зачем тот оставил записку, на что он ответил, что хотел сделать матери приятное. Однако она заподозрила, что мальчик просто хотел новую игру, поблагодарила его и купила ему желаемое. Сама Маккэррон решила сфокусироваться не на снижении веса, а на здоровой пище и тренировках.

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